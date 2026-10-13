Мэр Москвы рассказал о новой школе в Дмитровском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что в Дмитровском районе российской столицы была построена школа на 800 мест, которая расположилась неподалеку от Большого Ангарского пруда.
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