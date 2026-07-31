Первый в мире смартфон с «нулевой рамкой»: опубликовано официальное видео необычной новинки Tecno

Он дебютирует на выставке IFA 2026Компания Tecno опубликовала первое официальное видео своего концептуального смартфона Next-Gen Bezelless Concept Phone, главной особенностью которого стал дисплей с заявленной «нулевой рамкой».
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