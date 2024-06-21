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Закон и Порядок

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Я даже не знаю, плакать или смеяться

Я даже не знаю, плакать или смеяться

Тут господин Милонов в очередной раз отличился. На этот раз он заявил следушее: Нужно взять весь товар из магазинов для взрослых, погрузить на бомбардировщики и сбросить на военных из соседней страны.

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Комментарии
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АндрейБорков
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13 час.
ШКИПЕР
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12 час.
Э
Эльвира
Думаю,  Милонов такими экстравагантными предложениями просто  привлекает к себе внимание. Также  не исключаю, что он просто психически нездоров.
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11 час.

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