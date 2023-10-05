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Дочь Юлии Началовой показала любимого мужчину, годящегося в дедушки

Дочь Юлии Началовой показала любимого мужчину, годящегося в дедушки

16-летняя Вера Алдонина редко делится личным. Однако сегодня она с гордостью представила человека, к которому испытывает настоящую сильную привязанность.

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