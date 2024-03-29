Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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13 животных могут быть шпионами под прикрытием из-за способности менять окрас

13 животных могут быть шпионами под прикрытием из-за способности менять окрас

Замечали, что окрас животных в дикой природе зачастую идеально подходит к местности, где они обитают? Однако всё ли так просто? Обязательно ли лягушка будет зеленой, а песец серым? В этой подборке вы увидите зверей, которые не ограничивают себя только одним оттенком.

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