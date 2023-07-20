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Российский FPV-беспилотник «Упырь» уничтожил лодку с десантом войск Украины на Днепре в районе Антоновского моста

Российский FPV-беспилотник «Упырь» уничтожил лодку с десантом войск Украины на Днепре в районе Антоновского моста

Российский FPV-беспилотник «Упырь» уничтожил лодку с десантом Вооруженных сил Украины на реке Днепр в районе Антоновского моста.

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