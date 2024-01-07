Православные христиане поздравляют сегодня друг друга с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя и обратился с традиционной рождественской речью к верующимПрихожане Русской православной церкви отмечают сегодня Рождество.
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