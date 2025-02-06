Зеленский на коленях. Кому объявили импичмент? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру четверга, 6 февраля: «Президента выберут депутаты»: в России грядут изменения? «Элита и народ говорят на разных языках»: откровения в Госдуме «Подлые деяния.
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