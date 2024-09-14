Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Громаков
    Хорошо, если пострадавшего ещё не заставят публично извиняться перед мастурбеками.Мигранты средь бе...
  • лина любимцева
    Финские трындюки спешат выслужиться перед НАТО?... Быстро же они обнатились...Хельсинки станут ...
  • валерий двойнишников
    Вот, что значит не жевать сопли, а исполнять Социалистический порядок.Китай обходит Зап...

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заговорил вчера по-русски

- По поводу дальнобойных ракет для Украины, о которых вы сейчас договариваетесь… Блинкен, Салливан, Байден, Харрис, Трамп… вся эта ваша кампашка! «НЕТ» ЗНАЧИТ «НЕТ»! Ясно? Вы же угробите нас всех, если не свернете с этой безумной колеи, если не перестанете подстрекать к ядерной войне, а именно этим вы сейчас занимаетесь! Остановитесь! Немедленно! Байден, Блинкен, скажите, что вы не отправите дальнобойные натовские ракеты на Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх