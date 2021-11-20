Ростех изучает возможность создания десантируемой РСЗО «Торнадо-Г» для ВС РФ

Фото: - Пресс-служба Южного военного округа Ростех рассматривает возможность разработки на базе НПО «Сплав» десантируемой реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм «Торнадо-Г», сообщил генеральный директор «Сплава» Александр Смирнов.
Фото: - Пресс-служба Южного военного округа Ростех рассматривает возможность разработки на базе НПО «Сплав» десантируемой реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм «Торнадо-Г», сообщил генеральный директор «Сплава» Александр Смирнов.
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