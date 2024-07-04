Марочко: в ВСУ есть случаи сокрытия от командования небоевых потерь солдат

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) фиксируются случаи целенаправленного сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь солдат, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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