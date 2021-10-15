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В правительстве считают, что глупо выступать против утилизации упаковки

В правительстве считают, что глупо выступать против утилизации упаковки

Расширенная ответственность производителей (РОП) по утилизации всей упаковки вступит в силу с 1 января 2022 года и откладывание этого момента — не самое мудрое решение, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко 12 октября в кулуарах «Российского экологического форума».

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