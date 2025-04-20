«МК»: Военный эксперт Подлесный указал «жирные» цели для «Орешника»

Владимир Самборский Да, странная война! За почти такое же время наши отступили до Москвы и Ленинграда, а потом вернули свое и еще освободили полЕвропы...

Daddy Bo Ну, с этим-то, со временем, более-менее ясно: прошли-то быстрее, но сколько жизней это стоило. Можно было ещё быстрее пройти, но сколько потом ждать падения уровня заражения и сколько "мирняка" на этом бы полегло...