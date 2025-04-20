Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«МК»: Военный эксперт Подлесный указал «жирные» цели для «Орешника»

Удары баллистическими ракетами по логистическим узлам у западной границы Украины способны сорвать военные поставки из Европы и серьезно ослабить ВСУ, помогая нашим солдатам на фронте.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Да, странная война! За почти такое же время наши отступили до Москвы и Ленинграда, а потом вернули свое и еще освободили полЕвропы...
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12 час.
Daddy Bo
Ну, с этим-то, со временем, более-менее ясно: прошли-то быстрее, но сколько жизней это стоило. Можно было ещё быстрее пройти, но сколько потом ждать падения уровня заражения и сколько &quot;мирняка&quot; на этом бы полегло...
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10 час.
Андрей Тихонов
Ни чего долбить не будут, там бизнеса у собчаковских выкормышей и абрамовичей с фридманами
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8 час.
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