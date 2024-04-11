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Эксперт по безопасности Креопалов: массовый взлом iPhone — работа спецслужб

Эксперт по безопасности Креопалов: массовый взлом iPhone — работа спецслужб

По Telegram-каналам расползлись сообщения о том, что компания Apple разослала пользователям iPhone из 91 стран предупреждение об атаке «шпионских программ», которые способны отдать доступ к устройствам в руки злоумышленников.

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