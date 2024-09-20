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Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о разрушении инфраструктуры после взрывов

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о разрушении инфраструктуры после взрывов

Назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в своем Telegram-канале о разрушении нескольких объектов инфраструктуры после взрывов на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

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