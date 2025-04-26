Сейсмолог: в Стамбуле ожидается новое масштабное землетрясение

Турции угрожает новое более масштабное землетрясение. При этом точную дату предстоящего бедствия спрогнозировать невозможно, заявил профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
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