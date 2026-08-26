Тело четвертого погибшего ребенка было обнаружено при разборе завалов в Краснодаре через двое суток после атаки

При этом четвертая погибшая - 14-летняя девочка - не умерла в больнице и не была в числе раненых. Как дополнил информацию глава Краснодара Евгений Наумов, тело ребенка было обнаружено при разборе завалов на месте разрушений.
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