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Тело четвертого погибшего ребенка было обнаружено при разборе завалов в Краснодаре через двое суток после атаки

Тело четвертого погибшего ребенка было обнаружено при разборе завалов в Краснодаре через двое суток после атаки

При этом четвертая погибшая - 14-летняя девочка - не умерла в больнице и не была в числе раненых. Как дополнил информацию глава Краснодара Евгений Наумов, тело ребенка было обнаружено при разборе завалов на месте разрушений.

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