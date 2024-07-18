Не только украинские спецслужбы, в первую очередь Главное управление разведки (ГУР) Минобороны, но и различные националистические формирования, которые зачастую и подчиняются ГУР МО Украины, всеми способами пытаются дестабилизировать обстановку в России.
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