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Оперативники ФСБ РФ по ДНР предотвратили подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

Оперативники ФСБ РФ по ДНР предотвратили подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке

Не только украинские спецслужбы, в первую очередь Главное управление разведки (ГУР) Минобороны, но и различные националистические формирования, которые зачастую и подчиняются ГУР МО Украины, всеми способами пытаются дестабилизировать обстановку в России.

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