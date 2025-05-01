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Мотобатальон Свердловской полиции пополнился партией новых мотоциклов

Торжественная церемония передачи техники прошла на территории резиденции губернатора области. Об этом журналистов электронных и печатных СМИ проинформировал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

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