Мотобатальон Свердловской полиции пополнился партией новых мотоциклов

Торжественная церемония передачи техники прошла на территории резиденции губернатора области. Об этом журналистов электронных и печатных СМИ проинформировал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
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