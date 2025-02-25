В Крыму ожидают, что возвращение западных компаний укрепит экономику полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Возможное возвращение западных компаний в Россию и их работа на территории Крымского полуострова укрепит региональную экономику и станет подтверждением стратегического значения Крыма для России.
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