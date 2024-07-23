Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 505 подписчиков

Будет мобилизация женщин: Резервов на фронте уже не хватает - генерал указал на явный признак

Будет мобилизация женщин: Резервов на фронте уже не хватает - генерал указал на явный признак

Тяжёлая ситуация на фронтах для ВСУ привела не только к тому, что были снижена минимальная планка мобилизационного призыва, а также то, что в состав местных группировок активно набирают людей с различными заболеваниями и группами инвалидной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх