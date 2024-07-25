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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков сыграет с Фростом и Типпетом во втором звене «Филадельфии» по мнению сайта НХЛ, Замула – в третьей паре защитников

Официальный сайт лиги представил возможный состав команды в следующем сезоне НХЛ. Вратари: Самуэль Эрссон, Иван Федотов; Защитники: Кэмерон Йорк – Трэвис Сэнхайм; Ник Силер – Джейми Дрисдейл; Егор Замула – Расмус Ристолайнен; Нападающие Тайсон Фоерстер – Шон Кутюрье – Трэвис Конекны; Оуэн Типпет – Морган Фрост – Матвей Мичков; Джоэл Фараби – Скотт Лоутон – Бобби Бринк; Ноа Кэйтс – Райан Пелинг – Гарнет Хэтэуэй.

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