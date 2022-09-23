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Школу "заминировали" в Алматинской области

Школу "заминировали" в Алматинской области

Одну из школ оцепили после анонимного звонка в Алматинской области. В пресс-службе МВД РК сообщили, что 22 сентября на пульт полиции Илийского района поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в одной из школ поселка Отеген батыр.

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