Школу "заминировали" в Алматинской области

Одну из школ оцепили после анонимного звонка в Алматинской области. В пресс-службе МВД РК сообщили, что 22 сентября на пульт полиции Илийского района поступил анонимный звонок о взрывном устройстве, заложенном в одной из школ поселка Отеген батыр.