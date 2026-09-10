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"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний

"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний

На Украине обсуждают итоги визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву и Киев и думают, ждать ли мира — и если да, то какого .

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