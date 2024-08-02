«На каникулах» или «в отпуске»: как языковые предпочтения влияют на выбор партнеров

«Каникулы», «отдых» или «отпуск», «закончить» или «завершить», «кошка моей подруги» или «подружкина кошка» — в языке существует множество способов найти подходящее выражение для одного и того же феномена.
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