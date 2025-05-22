Челябинский губернатор Текслер подписал новое соглашение с Беларусью

Челябинская область расширяет свое сотрудничество с Республикой Беларусь. Соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Текслер на встрече с делегацией Гомельской области Республики Беларусь во главе с председателем Гомельского областного исполкома Иваном Крупко.
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