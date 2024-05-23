С 2024 года студенты-целевики педагогического профиля смогут получать стипендию тульского правительства

В Тульской области с 2024 года планируется введение новой меры поддержки для студентов-целевиков. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель регионального комитета по науке и инноватике Антон Панкратов, передает корреспондент Тульской службы новостей.
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