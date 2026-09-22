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Татар-информ

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Рифкат Минниханов: Будем развивать беспилотный транспорт и на земле, и в воздухе

Рифкат Минниханов: Будем развивать беспилотный транспорт и на земле, и в воздухе

Сегодня в Академии наук Республики Татарстан проходит форсайт-сессия «Развитие транспортной мобильности региона в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства».

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