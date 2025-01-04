Пленный экс-боец АТО Жигалкин решил отказаться от обмена и остаться в РФ

Пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-участник антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин решил отказаться от обмена и остаться в России.
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