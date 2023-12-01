Южноуральский минздрав возглавит соратница экс-министра

В минздраве Челябинской области рассказали, кто сменит ушедшую в отставку Агату Ткачеву. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 4 декабря, исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области будет Елена Недочукова.
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