Южноуральский минздрав возглавит соратница экс-министра

В минздраве Челябинской области рассказали, кто сменит ушедшую в отставку Агату Ткачеву. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 4 декабря, исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области будет Елена Недочукова.