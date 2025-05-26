Турция хочет эксклюзивно проводить переговоры сторон по Украине — «Коммерсант»

Право проводить переговоры России и Украины на стамбульской площадке хочет зарезервировать за собой Турция, сообщил 26 мая «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к управлению по коммуникациям в администрации президента Турции.
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