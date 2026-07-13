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Царьград

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Запорожская АЭС поддерживает безопасность, заявила Евгения Яшина

Запорожская АЭС поддерживает безопасность, заявила Евгения Яшина

Запорожская АЭС продолжает стабильную работу, несмотря на сложную обстановку в Энергодаре. Евгения Яшина, директор по коммуникациям станции, заверила, что принимаются все меры для обеспечения безопасной эксплуатации.

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