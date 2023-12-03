Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Введенье

Введенье

4 декабря Дата по старому стилю: 21 ноября. В этот день православная церковь празднует великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

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