Воронежская полиция проверит девушек после нацистского жеста у памятника

ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, поднявшими руки в нацистском приветствии возле памятника в Воронежской области, сообщает СУСК по региону.
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в соцсетях фотографии с двумя девочками-подростками, поднявшими руки в нацистском приветствии возле памятника в Воронежской области, сообщает СУСК по региону.
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