Когда началось Средневековье?

Темы упадка Римской империи и наступления Средневековья захватили меня и не хотели отпускать. Интересно, что я не особо интересовался этой историей около тридцати лет (потому что в колледже я сдавал контрольную по этой всемирной истории).
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