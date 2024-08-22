Банки обяжут сообщать вкладчикам об изменении «плавающих» ставок

Банки будут обязаны сообщать вкладчикам об изменении «плавающей» ставки по депозитам в срок не более трех рабочих дней с момента изменения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект, подготовленный комитетом Госдумы по финансовому рынку.
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