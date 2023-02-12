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Власти Харьковской области заявили о повреждении здания Нацполиции в Волчанске

Власти Харьковской области заявили о повреждении здания Нацполиции в Волчанске

Здание Национальной полиции в Харьковской области было повреждено снарядом. Об этом сообщил глава украинской областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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