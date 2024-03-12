Посол РФ в Польше рассказал о готовящейся акции в Варшаве в день выборов

В день проведения голосования на выборах президента России 17 марта в Варшаве у здания российского диппредставительства пройдет акция, для участия в которой заявлено 200 человек, власти Польши уже уведомили об этом дипломатов, рассказал в интервью «Известиям» посол России в Польше Сергей Андреев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии