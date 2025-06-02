В Липецке полицейские и общественники поздравили воспитанников подшефного детского дома с окончанием учебного года и началом летних каникул

Сотрудники УМВД России по Липецкой области и заместитель председателя Общественного совета при ведомстве Александр Романов, представители правоохранительных ведомств региона стали гостями праздничного мероприятия, подготовленного воспитанниками подшефного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Героя России Эдуарда Белана.
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