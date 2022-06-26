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Выездной прием граждан.

Выездной прием граждан.

В Костюковичском районном исполнительном комитете 29 июня 2022 г. с 14.00 выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить председатель Могилевского облисполкома Исаченко Анатолий Михайлович.

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