Россиянка рассказала, как живут в Америке наши соотечественники

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 8 июня, ФедералПресс. В США проживает достаточно много русскоязычного населения. Это сообщество уже обзавелось своими отличительными чертами и немного странными привычками, о которых рассказала путешественница Марина Ершова в Дзен-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии