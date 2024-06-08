Россиянка рассказала, как живут в Америке наши соотечественники

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 8 июня, ФедералПресс. В США проживает достаточно много русскоязычного населения. Это сообщество уже обзавелось своими отличительными чертами и немного странными привычками, о которых рассказала путешественница Марина Ершова в Дзен-канале.