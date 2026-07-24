«Балтика», «Ахмат», «Акрон», «Оренбург» и «Родина» начнут сезон РПЛ без беттинг-партнера. У 11 команд есть спонсор-букмекер

24 июля стартует новый сен Альфа-Банк РПЛ. У 11 из 16 участников чемпионата есть беттинг-партнер. Winline сотрудничает с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком», «Фонбет» – с ЦСКА, «Рубином», «Ростовом» и «Крыльями», БЕТСИТИ – с московским и махачкалинским «Динамо» и «Факелом», BETBOOM – с «Локомотивом».