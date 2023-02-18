Боец Bellator Сидельников объяснил, за счет чего Емельяненко мог победить Бейдера

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец Bellator Кирилл Сидельников рассказал, за счет чего именитый российский спортсмен Федор Емельяненко мог одолеть американца Райана Бейдера в своем последнем поединке в карьере, передает "Чемпионат.