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«Он был гениальным актёром»: 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева

«Он был гениальным актёром»: 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева

9 октября 1926 года родился советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР Евгений Евстигнеев.

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