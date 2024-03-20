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Роскачество: Apple и Google могут отключить смартфоны в России

Роскачество: Apple и Google могут отключить смартфоны в России

Но вряд ли компании пойдут на такой шаг.фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»--> Корпорации Google и Apple технически имеют возможность отключить все свои смартфоны в России, превратив гаджеты в «кирпичи», заявил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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