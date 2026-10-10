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Панеш рассказал о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат

Панеш рассказал о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат

В ноябре 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличение выплат, а график зачисления детских пособий изменится из-за праздничных дней.

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