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Максимальная скорость 5G в России достигла 1,5 Гбит/с

Максимальная скорость 5G в России достигла 1,5 Гбит/с

Максимальная скорость загрузки данных в сетях 5G в России достигла 1,5 Гбит/с. Такой показатель зафиксирован в Уфе в сети МТС, работающей в диапазоне п79.

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