"Пачиму я должен ваивaть?" Переживания таджика, которого вызвали в вoeнкoмaт

мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.

АС

Александр Смелов

Кто бы в России внятно об'яснил народу - зачем нам ненужные у себя малограмотные преступники? Мы, налогоплательщики, что, должны и отколовшихся и теперь презирающих нас "кормить" как и раньше?