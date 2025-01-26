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Позитив для оптимистов

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"Пачиму я должен ваивaть?" Переживания таджика, которого вызвали в вoeнкoмaт

"Пачиму я должен ваивaть?" Переживания таджика, которого вызвали в вoeнкoмaт

Недавно произошла любопытная встреча. В разговоре с писателем Александром Храмовым один подвыпивший парень из Таджикистана излил душу.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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10 час.
АС
Александр Смелов
Кто бы в России внятно об&#39;яснил народу - зачем нам ненужные у себя малограмотные преступники? Мы, налогоплательщики, что, должны и отколовшихся и теперь презирающих нас &quot;кормить&quot; как и раньше?
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9 час.
Maxim
Ревизия гражданства и пособий с 1991г., чинов - в ГУЛАГ, без срока давности..
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4 час.

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