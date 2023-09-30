НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Зенит» пропустил 3 гола в РПЛ впервые с 2018-го. Три мяча за 1-й тайм петербуржцам в последний раз забивал «Спартак» 16 лет назад

«Зенит» пропустил 3 гола в РПЛ впервые с 2018-го. Три мяча за 1-й тайм петербуржцам в последний раз забивал «Спартак» 16 лет назад

На 7-й минуте игры забил Дмитрий Воробьев, на 25-й – Матиас Перес, на 36-й – Брайан Мансилья. «Зенит» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года – это было 472 матча назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх