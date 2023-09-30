«Зенит» пропустил 3 гола в РПЛ впервые с 2018-го. Три мяча за 1-й тайм петербуржцам в последний раз забивал «Спартак» 16 лет назад

На 7-й минуте игры забил Дмитрий Воробьев, на 25-й – Матиас Перес, на 36-й – Брайан Мансилья. «Зенит» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года – это было 472 матча назад.
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