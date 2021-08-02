Медвежий угол

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Семьёй "вундеркиндов" Тепляковых занялись Органы Опеки — изъять детей или помочь?!

Семьёй "вундеркиндов" Тепляковых занялись Органы Опеки — изъять детей или помочь?!

Органы Опеки вплотную занялись семьёй Тепляковых, которая живёт в однокомнатной квартире «по средствам».

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Катерина
Все новаторские методики, бесспорно, надо изучать. Но спешно внедрять их в массовом порядке нельзя. Все дети разные.
саша дмитренко
школа-отличный уравнитель(((((
Катерина
У нас? Пока, к сожалению, ДА. Помнится, в горбачёвские времена, мы пытались что-то поменять... Но ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА всё вернулось сегодня на кругИ своя. Поэтому наши патриоты, типа Пети Толстого, детей в штатах учат. Ну а "кухаркиным детям" .................................
саша дмитренко
да ну,,не только у нас,,считается что в классе недолжно быть более 10 учеников,, это везде редкость
Катерина
Я по 43 учила))) И, знаешь, получалось дать каждому СВОЁ. Учила НАСМЕРТЬ одарённых... часто жестоко. Ещё больше было претензий к СЕРЕДНЯКАМ, которые претендовали на ОТЛИЧНИКОВ. А тех, кому не даны были науки, мы ПРОСТО любили... и ставили ТРОЯК просто так... Не поверишь, а они потом ЛЮДЬМИ стали... И благодарными нам. А те, которых УЧИЛА НА СМЕРТЬ, считают, что, если преуспели, то это их заслуга... если НЕТ, то это вина ШКОЛЫ. А ещё с одним СЕРЕДНЯКОМ встретилась. В 90-х пришлось уйти из школы, шоб семью прокормить. И этот СЕРЕДНЯК стал моим начальником. При всём честном народе его, наконец, прорвало : "Вы мне всё время ставили ЧЕТЫРЕ, и в аттестат тоже. А в ВУЗе я по химии был лучший." . Так все мои ученики в ВУЗах по химии были лучшими. И это моя заслуга.))):)
Владимир Сиденко
Учитывая как наши чиновники внедряют что-то новое, ждать придется долго. Отрывать зад от теплого места и за что-то сражаться, что-то доказывать - это не для чиновников. У них одна мысль - может само рассосется.
саша дмитренко
нового не любит никто))))
Катерина
Ты уверен? Не всегда НОВОЕ лучше ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ.
Сергей Росси
А зачем торопиться жить?
Ирина52
чтобы скорее умереть. Вундеркинды на этом свете не заживаются...
саша дмитренко
вы пример,,-не вундеркиндер!))))
Катерина
Ирина52... или просто Ирина... умная тётенька... очень, даже, просвещённая. Я её уважаю. Он а вас всех, упоротых антисоветчиков, уделывает на РАЗ-ДВА.)))
саша дмитренко
у недобитой комми даже не хватает ума текст изменить)))
Катерина
А может ТАК и задумано?
Сергей Росси
Я в школе читал Евгения Онегина. Ничего не понял. А прочёл в 28 лет, когда уже был хороший сексуальный опыт, оценил
Ирина52
Ну какой из нее психолог? Для этого не только теорию, но жизнь и людей надо знать.кроме этого, институт - это юность, общение со сверстниками, а у ребенка ее быть не может.Да и скорочтение - не панацея.Это поверхностное восприятие.Если речь идет о серьезной литературе( хоть научной, хоть художественной) ,лучше читать медленнее, больше размышлять,чтобы глубже понимать.
Валерий Алексеев
Одни завистливые нападки. Не знаем, но осуждаем. Что толку долдонить в школе годами всякие биологии и географии? Ум это не развивает, удержать в памяти всех червяков и все государства невозможно. Достаточно бегло прочитать все школьные учебники как познавательную литературу. Уникальные личные достижения надо изучать, а не хаять. Только не способны на это чиновники-троечники.
Сергей Росси
То есть мировой опыт это говно, а ты вот такой весь умник
Валерий Алексеев
Оставайся серостью.
Сергей Росси
Лучше так, чем просто дебилом
Валерий Алексеев
Ну какой же ты находчивый, молодец! Съешь конфетку.
Sergey Ivanov
Я бегло читать научился сам. Конечно, сначала отец заставлял, а когда научился- уже не надо было заставлять. Отец уже начал отнимать у меня книги и выгонять на улицу- потому, что кроме книг еще нужен свежий воздух и движение! А потом пошел в школу и мою учительницу страшно бесило, что я читаю бегло, а не по слогам. И она стала меня «переучивать». Через некоторое время я разучился читать бегло и читал, как и сверстники, спотыкаясь. Потом пришлось снова учиться читать... А вундеркинды, как правило, кончают грустно. Приходит переходный возраст, психика, все строение психики меняется- и чудо- способности пропадают. Остается обычный подросток. Только уже с комплексами. Еще недавно был звездой, к тебе приезжали ученые дяди из Москвы- и вдруг- ничего не осталось! И ты уже не интересен никому...
саша дмитренко
это те,из кого звезду делают,,,а так-ведущий нейрохирург сша в 12 лет поступил в институт,,,,
Катерина
Я с 1949 года. Моя мама - учительница начальных классов. Частенько она брала меня на уроки,начиная с трёх лет. Сидела я на задней парте. Надо ли говорить, что в 5 лет я уже бегло читала. С математикой тоже был полный порядок. Помню, как мама проверяя горы тетрадок, мне горочку подкидывала и давала карандашик. Я, совсем не вундеркинд, находила ошибки ( или сама ошибалась)... и даже оценки ставила карандашом... ЭТО называется ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Оно всегда будет эффективней ОБЩЕГО. Но не у каждого мама учительница. А надо создать такую методику обучения, чтобы каждый ребёнок, независимо от происхождения, нашёл себя. И это возможно.
саша дмитренко
сейчас только через уроки в инете,,ну и ребенок должен сам стремиться,,
Катерина
Ребёнок в инете найдёт себе занятие... и, чаще всего, это никак не связано с науками... так и теряем детей...
саша дмитренко
лучше б дом им подарил!!
Сергей Росси
Подари, ты же состоятелен
bianka Белая
И правда, а на что живут? И чем платят приходящим учителям ( "на домашнем обучении")? И где обучаются, если и спать негде?
Катерина
А всё просто... надо дать ЭТОЙ семье ДОМ. Пусть плодятся. Заслужили.
bianka Белая
Кто должен дать и за чей счёт?
Сергей Власов
Посредственные чиновники - тормоза развитию всего.
саша дмитренко
агде других брать?
Катерина
Хуже всего, когда "посредственные чиновники" шибко активны... это капец всему живому...
Татьяна Хмеленина
если они дают детям все. и самое главное что дети и родители порядочные. а не то что у некотрых ни в голове ни еще кое где. и родители порядочности учат. а в школах что сейчас ? чему учат? многие не знают элементарного. так что НЕ ТРОГАЙТЕ СЕМЬЮ. лучше перенять у них все лучшее. а не травить
Катерина
Уверена, что никто не будет ИХ травить... Даже наоборот... сделают из них образец для подражания. Типа, ЖИВИТЕ В ОДНУШКАХ и ПЛОДИТЕ ГЕНИЕВ.) ОнЕ, гении, только в однушках и рождаются.)
Терехов Олег
так и до какой нибудь секты скатиться не долго
Галина
Вместо того, что бы, как соответствующим социальным органам, добиться для них отдельного дома и пусть себе живут счастливо... Они же не пьянчужки, не бомжи, не безрабротные.... Живут замечательно, воспитывают замечательных детей, не в обиду будет сказано: в отличии от некоторых мажоров.... А то получается, что детей бомжей, с которых хапнуть нечего, изымать нет необходимости, а у нормальных людей - всегда пожалуйста.... Хороши же социальные органы..... Вот пусть и подключаются к профессуре.... Вот оно воспитание советское!!!! Дети учатся не по американским или английским методичкам и сдачи ЕГЭ...... Четкое доказательство того, что образование имеет значение: не купленное за деньги в элитных гимназиях...., после которых выпускаются бездари и мажоры в большинстве случаев.... Простите за резкость, нот это факт неоспоримый....
саша дмитренко
а это реакция на визг защитников бедных деточек))))
Галина
Почему бедных?.... Ну судя по Вашей фотке, Вы далеко не папа желающий своим детям очень замечательное образование, а не эти егэшки и учеба по компьютеру..... Ваше высказывание о многом говорит.... И вступать с Вами в полемику не никакого желания.....
Скиф Туран
Обычная человеческая зависть соседей и зацикленность Органов опеки на устаревших инструкциях, боюсь что сломают талантливых родителей -педагогов.
Владимир Петров
Квази-логика псиxопата: всё как бы логично и умно, но идиотинка нет-нет да и проскакивает. Почему "Маша и Медведь" под запретом? Не нравятся родителям? Слишком русский мультик? А где свобода выбора для детей? Имя Хеймдалль для русскоговорящего ребёнка травматично - его дразнят и он отчуждается от соплеменников. Имя это взято у языческого бесоподобного божества древниx скандинавов. Хеймдалль в мифологии - сын Одина и девяти матерей. И всю эту xрень нести в XXI век? Семью эту однажды офигевшие родители придушат...

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