Семьёй "вундеркиндов" Тепляковых занялись Органы Опеки — изъять детей или помочь?!

Медвежий уголДети и семьяСемьёй "вундеркиндов" Тепляковых занялись Органы Опеки — изъять детей или помочь?!Органы Опеки вплотную занялись семьёй Тепляковых, которая живёт в однокомнатной квартире «по средствам».Вернуться к статье427НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКатеринаВсе новаторские методики, бесспорно, надо изучать. Но спешно внедрять их в массовом порядке нельзя. Все дети разные.саша дмитренкошкола-отличный уравнитель(((((КатеринаУ нас? Пока, к сожалению, ДА. Помнится, в горбачёвские времена, мы пытались что-то поменять... Но ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА всё вернулось сегодня на кругИ своя. Поэтому наши патриоты, типа Пети Толстого, детей в штатах учат. Ну а "кухаркиным детям" .................................саша дмитренкода ну,,не только у нас,,считается что в классе недолжно быть более 10 учеников,, это везде редкостьКатеринаЯ по 43 учила))) И, знаешь, получалось дать каждому СВОЁ. Учила НАСМЕРТЬ одарённых... часто жестоко. Ещё больше было претензий к СЕРЕДНЯКАМ, которые претендовали на ОТЛИЧНИКОВ. А тех, кому не даны были науки, мы ПРОСТО любили... и ставили ТРОЯК просто так... Не поверишь, а они потом ЛЮДЬМИ стали... И благодарными нам. А те, которых УЧИЛА НА СМЕРТЬ, считают, что, если преуспели, то это их заслуга... если НЕТ, то это вина ШКОЛЫ. А ещё с одним СЕРЕДНЯКОМ встретилась. В 90-х пришлось уйти из школы, шоб семью прокормить. И этот СЕРЕДНЯК стал моим начальником. При всём честном народе его, наконец, прорвало : "Вы мне всё время ставили ЧЕТЫРЕ, и в аттестат тоже. А в ВУЗе я по химии был лучший." . Так все мои ученики в ВУЗах по химии были лучшими. И это моя заслуга.))):)Владимир СиденкоУчитывая как наши чиновники внедряют что-то новое, ждать придется долго. Отрывать зад от теплого места и за что-то сражаться, что-то доказывать - это не для чиновников. У них одна мысль - может само рассосется.саша дмитренконового не любит никто))))КатеринаТы уверен? Не всегда НОВОЕ лучше ПРОВЕРЕННОГО ВРЕМЕНЕМ.Сергей РоссиА зачем торопиться жить?Ирина52чтобы скорее умереть. Вундеркинды на этом свете не заживаются...саша дмитренковы пример,,-не вундеркиндер!))))КатеринаИрина52... или просто Ирина... умная тётенька... очень, даже, просвещённая. Я её уважаю. Он а вас всех, упоротых антисоветчиков, уделывает на РАЗ-ДВА.)))саша дмитренкоу недобитой комми даже не хватает ума текст изменить)))КатеринаА может ТАК и задумано?Сергей РоссиЯ в школе читал Евгения Онегина. Ничего не понял. А прочёл в 28 лет, когда уже был хороший сексуальный опыт, оценилИрина52Ну какой из нее психолог? Для этого не только теорию, но жизнь и людей надо знать.кроме этого, институт - это юность, общение со сверстниками, а у ребенка ее быть не может.Да и скорочтение - не панацея.Это поверхностное восприятие.Если речь идет о серьезной литературе( хоть научной, хоть художественной) ,лучше читать медленнее, больше размышлять,чтобы глубже понимать.Валерий АлексеевОдни завистливые нападки. Не знаем, но осуждаем. Что толку долдонить в школе годами всякие биологии и географии? Ум это не развивает, удержать в памяти всех червяков и все государства невозможно. Достаточно бегло прочитать все школьные учебники как познавательную литературу. Уникальные личные достижения надо изучать, а не хаять. Только не способны на это чиновники-троечники.Сергей РоссиТо есть мировой опыт это говно, а ты вот такой весь умникВалерий АлексеевОставайся серостью.Сергей РоссиЛучше так, чем просто дебиломВалерий АлексеевНу какой же ты находчивый, молодец! Съешь конфетку.SISergey IvanovЯ бегло читать научился сам. Конечно, сначала отец заставлял, а когда научился- уже не надо было заставлять. Отец уже начал отнимать у меня книги и выгонять на улицу- потому, что кроме книг еще нужен свежий воздух и движение! А потом пошел в школу и мою учительницу страшно бесило, что я читаю бегло, а не по слогам. И она стала меня «переучивать». Через некоторое время я разучился читать бегло и читал, как и сверстники, спотыкаясь. Потом пришлось снова учиться читать... А вундеркинды, как правило, кончают грустно. Приходит переходный возраст, психика, все строение психики меняется- и чудо- способности пропадают. Остается обычный подросток. Только уже с комплексами. Еще недавно был звездой, к тебе приезжали ученые дяди из Москвы- и вдруг- ничего не осталось! И ты уже не интересен никому...саша дмитренкоэто те,из кого звезду делают,,,а так-ведущий нейрохирург сша в 12 лет поступил в институт,,,,КатеринаЯ с 1949 года. Моя мама - учительница начальных классов. Частенько она брала меня на уроки,начиная с трёх лет. Сидела я на задней парте. Надо ли говорить, что в 5 лет я уже бегло читала. С математикой тоже был полный порядок. Помню, как мама проверяя горы тетрадок, мне горочку подкидывала и давала карандашик. Я, совсем не вундеркинд, находила ошибки ( или сама ошибалась)... и даже оценки ставила карандашом... ЭТО называется ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Оно всегда будет эффективней ОБЩЕГО. Но не у каждого мама учительница. А надо создать такую методику обучения, чтобы каждый ребёнок, независимо от происхождения, нашёл себя. И это возможно.саша дмитренкосейчас только через уроки в инете,,ну и ребенок должен сам стремиться,,КатеринаРебёнок в инете найдёт себе занятие... и, чаще всего, это никак не связано с науками... так и теряем детей...саша дмитренколучше б дом им подарил!!Сергей РоссиПодари, ты же состоятеленbianka БелаяИ правда, а на что живут? И чем платят приходящим учителям ( "на домашнем обучении")? И где обучаются, если и спать негде?КатеринаА всё просто... надо дать ЭТОЙ семье ДОМ. Пусть плодятся. Заслужили.bianka БелаяКто должен дать и за чей счёт?СВСергей ВласовПосредственные чиновники - тормоза развитию всего.саша дмитренкоагде других брать?КатеринаХуже всего, когда "посредственные чиновники" шибко активны... это капец всему живому...ТХТатьяна Хмеленинаесли они дают детям все. и самое главное что дети и родители порядочные. а не то что у некотрых ни в голове ни еще кое где. и родители порядочности учат. а в школах что сейчас ? чему учат? многие не знают элементарного. так что НЕ ТРОГАЙТЕ СЕМЬЮ. лучше перенять у них все лучшее. а не травитьКатеринаУверена, что никто не будет ИХ травить... Даже наоборот... сделают из них образец для подражания. Типа, ЖИВИТЕ В ОДНУШКАХ и ПЛОДИТЕ ГЕНИЕВ.) ОнЕ, гении, только в однушках и рождаются.)ТОТерехов Олегтак и до какой нибудь секты скатиться не долгоГалинаВместо того, что бы, как соответствующим социальным органам, добиться для них отдельного дома и пусть себе живут счастливо... Они же не пьянчужки, не бомжи, не безрабротные.... Живут замечательно, воспитывают замечательных детей, не в обиду будет сказано: в отличии от некоторых мажоров.... А то получается, что детей бомжей, с которых хапнуть нечего, изымать нет необходимости, а у нормальных людей - всегда пожалуйста.... Хороши же социальные органы..... Вот пусть и подключаются к профессуре.... Вот оно воспитание советское!!!! Дети учатся не по американским или английским методичкам и сдачи ЕГЭ...... Четкое доказательство того, что образование имеет значение: не купленное за деньги в элитных гимназиях...., после которых выпускаются бездари и мажоры в большинстве случаев.... Простите за резкость, нот это факт неоспоримый....саша дмитренкоа это реакция на визг защитников бедных деточек))))ГалинаПочему бедных?.... Ну судя по Вашей фотке, Вы далеко не папа желающий своим детям очень замечательное образование, а не эти егэшки и учеба по компьютеру..... Ваше высказывание о многом говорит.... И вступать с Вами в полемику не никакого желания.....Скиф ТуранОбычная человеческая зависть соседей и зацикленность Органов опеки на устаревших инструкциях, боюсь что сломают талантливых родителей -педагогов.Владимир ПетровКвази-логика псиxопата: всё как бы логично и умно, но идиотинка нет-нет да и проскакивает. Почему "Маша и Медведь" под запретом? Не нравятся родителям? Слишком русский мультик? А где свобода выбора для детей? Имя Хеймдалль для русскоговорящего ребёнка травматично - его дразнят и он отчуждается от соплеменников. Имя это взято у языческого бесоподобного божества древниx скандинавов. Хеймдалль в мифологии - сын Одина и девяти матерей. И всю эту xрень нести в XXI век? Семью эту однажды офигевшие родители придушат...Комментировать
Свежие комментарии